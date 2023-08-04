Крючков: В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО Фото: Министерство обороны РФ

Противовоздушная оборона сработала в нескольких районах полуострова, об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты», - написал Крючков.

Советник отметил, что работают все службы. Повреждений и пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 30 июля Украина предприняла новую попытку атаковать Крым беспилотниками. В Минобороны РФ сообщили о выпущенных по полуострову 25 беспилотниках, все атаки были отбиты.

По данным военного ведомства, 16 украинских БПЛА уничтожили средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

1 августа в Севастополе, в районе Кара-Кобы, сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Падение устройства вызвало детонацию на земле, после чего загорелись кустарники и трава. На месте работали пожарные бригады.

Также глава города призвал жителей не доверять никаким источникам, кроме официальных, и пообещал сообщить детали инцидента позже, после выяснения всех обстоятельств.