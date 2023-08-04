Российский танкисты уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Обычная техника, БМП, а также склады - наши плановые цели. В основном мы все поражаем», - рассказал изданию механик-водитель танка.

Он пояснил, что им приходят координаты, они выезжают и рассчитывают все показания, наносят поражение при координации с беспилотников.

Как писал сайт KP.RU, 31 июля экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин ВСУ в ходе отражения атаки украинских военных в районе Времевского выступа. Отмечалось, что также было ликвидировано более двадцати националистов.

27 июля Минобороны России сообщило, что группировка Вооруженных сил РФ «Восток» за сутки уничтожила 25 танков украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, десять боевых машин пехоты, а также боевую машину РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства и две гаубицы FH-70 британского производства.