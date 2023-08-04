В Приморье из-за сильных дождей обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль Фото: Маглипогода

В Приморском крае во время дождей рухнул автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка, об этом сообщила «Комсомольская правда - Владивосток».

В Лесозаводском городском округе из-за сильных дождей с двух сторон размыло дорогу перед мостом на 5-м километре трассы Глазовка - Иннокентьевка. В образовавшийся разлом моста рухнул Nissan Note, в котором находились два человека – водитель и пассажир. По данным властей, никто не погиб и не пострадал.

В прокуратуре края отметили, что вопросы обеспечения жителей села Иннокентьевка предметами первой необходимости поставлены на контроль.

Как писал сайт KP.RU, 22 июля пешеходный мост обвалился в Луге. В момент происшествия по мосту шли люди.

Отмечалось, что все произошло во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». После того, как деревянно-металлический мост сложился пополам, вокруг него столпились люди.

По некоторым данным, одного человека сразу же унесли на носилках, однако пострадавших, как минимум, двое. Чрезвычайные ведомства пока официально не комментируют ситуацию.

Следственный комитет организовал проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.