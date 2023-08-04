Что произошло в ночь на 4 августа

WP: Свергнутый президент Нигера попросил США восстановить порядок в стране Фото: REUTERS

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом Базум написал в газете Washington Post. По словам Базума, он написал этот материал, находясь в заложниках у путчистов.

Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Противовоздушная оборона сработала в нескольких районах Крыма, сообщил советник губернатора Олег Крючков. Он уточнил, что все объекты сбиты. Повреждений и пострадавших нет.

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, он отпущен под обязательство о явке.

Прокуратура не настаивала на аресте Трампа, а указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов.

Российские силовики установили военкомов ВСУ, которые руководят мобилизацией на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, сообщил сотрудник силовых структур РФ.

Он отметил, что в настоящее время все трое проводят «мобилизационные мероприятия на территории пока подконтрольной киевскому режиму Донецкой области».