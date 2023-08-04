Минобороны РФ: 13 беспилотников сбиты при попытке атаковать объекты в Крыму Фото: Народная милиция ЛНР

В ночь на четвертое августа удалось пресечь очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории Крыма. Было сбито 13 БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — заявили в оборонном ведомстве.

В ведомстве также отметили, что разрушений и пострадавших в результате инциденте нет. Людей просят доверять только проверенным источникам информации.

Ранее в Калужской области сбили уже седьмой украинский беспилотник. Глава региона Владислав Шапша рассказал, что российским средствам противовоздушной удалось сбить дрон на юго-западе области. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.