Губернатор Кондратьев: при атаке беспилотников на Новороссийск никто не пострадал Фото: REUTERS

Российские войска отразили атаку двух надводных БПЛА в Новороссийске. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

— Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении главы региона.

Он также добавил, что спецслужбы сразу же приступили к работе на месте происшествия и поблагодарил военнослужащих за профессиональную и слаженную работу.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории Крыма. Еще три дрона были подавлены при помощи средств противовоздушной обороны. В результате этого никаких разрушений нет и никто не пострадал.