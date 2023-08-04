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НовостиПроисшествия4 августа 2023 5:07

Тела пропавшей на реке под Иркутском супружеской пары найдены

Поиск тела их внука продолжается
Роман ПОЛОСИКОВ
Тела пропавшей на реке под Иркутском супружеской пары найдены

Тела пропавшей на реке под Иркутском супружеской пары найдены

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В реке Чечуй в Иркутской области найдены тела мужчины и женщины, которые пропали еще 15 июля. Они отправились на рыбалку вместе с внуком и бесследно пропали. Поиски тела мальчика продолжаются. Об этом «КП-Иркутск» стало известно из пресс-службы ГУ МВД региона.

— Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чучуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки и информации выдвинулись сотрудники полиции и следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что семейная пара с пятилетним внуком 15 июля отправились на рыбалку и должны были вернуться спустя два дня, но без вести пропали. Позже спасателям удалось найти их затопленную лодку, в которой остались личные вещи и спасательные жилеты. Следственный комитет начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности.