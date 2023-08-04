Тела пропавшей на реке под Иркутском супружеской пары найдены Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В реке Чечуй в Иркутской области найдены тела мужчины и женщины, которые пропали еще 15 июля. Они отправились на рыбалку вместе с внуком и бесследно пропали. Поиски тела мальчика продолжаются. Об этом «КП-Иркутск» стало известно из пресс-службы ГУ МВД региона.

— Сегодня ночью в отдел полиции поступила информация об обнаружении в реке Чучуй тела человека. На место в отдаленный район для проверки и информации выдвинулись сотрудники полиции и следственного комитета. В настоящее время они добрались до места и подтвердили факт обнаружения тел мужчины и женщины, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что семейная пара с пятилетним внуком 15 июля отправились на рыбалку и должны были вернуться спустя два дня, но без вести пропали. Позже спасателям удалось найти их затопленную лодку, в которой остались личные вещи и спасательные жилеты. Следственный комитет начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности.