Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в пятницу, 4 августа, посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой "Центр" Андрея Мордвичева по текущей обстановке в зоне боевого столкновения, выслушал оценку действиям противника, а также выполнению российскими войсками боевых задач.

Глава оборонного ведомства поблагодарил ВС России за успешные наступательные действия на Краснолиманском направлении, а также обратил особое внимание на необходимость нанесения упреждающих ударов для максимальной сохранности жизни и здоровья своих бойцов.

Кроме того, Шойгу провел осмотр трофейной западной техники, а именно шведской бронемашины пехоты CV-90, которая была брошена боевиком ВСУ на поле боя.

В ходе осмотра Мордвичев обратил внимание Шойгу на то, что страны Запада не поставляют киевскому режиму запчасти для ремонта своей техники. Еще одним недостатком шведской CV-90 является низкий темп стрельбы и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

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