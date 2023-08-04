Шойгу на передовой указал командирам на необходимость нанесения упреждающих ударов

Шойгу на передовой указал командирам на необходимость упреждающих ударов Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на передовой группировки «Центр» в зоне спецоперации указал командирам на необходимость нанесения упреждающих ударов по позициям противника. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

— Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Шойгу призвал к подобным мера для обеспечения максимальной сохранности жизней и здоровья личного состава российских подразделений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц Вооруженные силы Украины потеряли 20 824 человека и более двух тысяч единиц вооружения. Помимо этого он добавил, что поставляемое Западом оружие не приводит к успехам украинской армии, а только затягивает конфликт.