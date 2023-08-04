«Дважды бросил на пол»: в Туве мужчина убил новорожденного сына Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кызыле мужчина дважды бросал на пол своего новорожденного сына, после чего тот умер. Об этом преступлении «КП-Красноярск» стало известно из Главного управления Следственного комитета России по региону.

— В Кызыле местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства новорожденного, — заявили в ведомстве.

По имеющейся информации, еще второго августа мужчина в ходе семейной ссоры схватил своего сына и попытался бросить его на пол, но мать ребенка смогла подхватить его. После этого отец выхватил малыша из ее рук и бросил его на пол еще раз.

Пострадавшего малыша госпитализировали и врачи всеми силами пытались бороться за его жизнь, но спасти его не удалось. На данный момент отец ребенка задержан и ему уже предъявлено обвинение. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее в Калининградской области мужчина зарезал собственного сына. Отец был в нетрезвом состоянии и в ходе конфликта нанес своему ребенку не менее двух ножевых ранений. 42-летний сын скончался до приезда скорой помощи.