ВС России уничтожили две лодки ВСУ и гаубицу Д-30 в островной зоне на Днепре

Две украинские лодки и гаубица Д-30 уничтожены в островной зоне на Днепре Фото: Александр КОЦ

Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на позициях в островной зоне на Днепре две лодки и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистов проинформировал представитель экстренных служб Херсонской области.

Кроме того, российские войска в результате огневого поражения ликвидировали десять военнослужащих ВСУ в районе острова Даманский.

Гаубица Д-30 была уничтожена "с боекомплектом" - смертельные ранения получили четверо бойцов ВСУ, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские войска упреждающими ударами помешали ВСУ форсировать Днепр.

KP.RU рассказал, что 2 августа бойцы "Днепра" ликвидировали 20 украинских боевиков, в очередной раз помешав им закрепиться в островной зоне Днепра.