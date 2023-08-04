Депутат Бородай: ВСУ истощают свои резервы в безуспешных атаках под Артемовском Фото: REUTERS

В безуспешных попытках атак на флангах под Артемовском Вооруженные силы Украины истощают собственные резервы. Такое заявление сделал депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай в беседе с ТАСС.

— Противник пытается прорваться к Артемовску и схлопнуть фланги, не важно, что северные, что южные. Все для того, чтобы Артемовск попал в окружение. Ему это уже который месяц не удается, — рассказал депутат.

Он также отметил, что противник постоянно теряет не только живую силу и технику, а в целом на Артемовском направлении есть ощущение усталости ВСУ от безуспешных попыток. Бородай считает, что эта ситуация может надломить украинских солдат.

Ранее KP.RU рассказывал, что в среднем Вооруженные силы Украины ежедневно теряют не менее 400 солдат. Помимо этого 17 тысяч человек и вовсе числятся в списках пропавших без вести.