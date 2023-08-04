Мишустин поручил проработать развитие программы льготных автокредитов до 1 октября

Мишустин поручил проработать дальнейшее развитие программы льготного автокредитования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 октября 2023 года проработать предложения сенаторов по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования в России. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Поручение Мишустина было дано по итогам встречи с членами Совета Федерации в июле и было адресовано Министерству промышленности и торговли, Министерству финансов и Министерству экономического развития страны.

Сенаторам до 1 октября также поручено рассмотреть возможность распространения требований по локализации производства автотранспортных средств, которые используются для государственных и муниципальных нужд исходя из заключенных договоров аренды.

Напомним, в 2020 году Мишустин продлил программу льготных автокредитов до конца 2023 года. В феврале 2023-го Банки приостановили программу выдачи льготных кредитов на бензиновые автомобили. В марте этого года Денис Мантуров сообщил о стабилизации цен на авто, после чего Минпромторг РФ частично возобновил льготную программу.