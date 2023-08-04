Госдеп заявил о начале переговоров США и Украины по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Украина начали переговоры по долгосрочным обязательствам в сфере безопасности между странами. Об этом рассказали в Госдепартаменте.

— Наши двусторонние обязательства будут направлены на обеспечение Украины устойчивыми силами, способными защищать ее сейчас, — сообщили в пресс-службе Госдепа.

Отмечается, что в переговорах участвуют представители Пентагона, Госдепа и Совета национальной безопасности, а также украинская делегация. Все консультации проходят в рамках декларации G7 о поддержке Украины. В ней прописаны пункты о восстановлении экономики страны, а также интеграция Украины в евроатлантическое сообщество.

Ранее стало известно, что НАТО планирует предложить Киеву гарантии безопасности или помощь по модели Израиля. При этом страны Альянса понимают, что оба варианта могут дорого им обойтись. Некоторые из стран-участниц Североатлантического альянса нервничают из-за суммы, которая необходимо будет потратить на нужды Украины.