Марочко сообщил о гибели дезертиров из ВСУ при попытке бегства со своих позиций

В ЛНР рассказали о безуспешной попытке дезертиров из ВСУ оставить позиции Фото: REUTERS

Дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке бегства со своих позиций на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, российские войска обстреляли одну из позиций ВСУ в районе населенного пункта Терны, в результате чего противник понес существенные потери.

Бойцы ВСУ начали покидать свои позиции, однако это не было согласовано с их начальниками штаба. По дезертирам был открыт огонь из стрелкового оружия из ближайшего украинского опорного пункта.

Огонь по дезертирам вынудил оставшихся боевиков ВСУ сменить маршрут отхода. Выйдя на открытую местность в районе села Ямполовки, украинские военнослужащие были ликвидированы артиллерией ВС России.

Ранее KP.RU писал, украинские боевики снизили активность обстрелов на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях.