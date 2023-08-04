Кремль опубликовал совместное заявление Путина и африканских лидеров по Украине Фото: REUTERS

Опубликовано совместное заявление президента Владимира Путина и лидеров стран Африки, которые участвуют в мирной инициативе по Украине. Документ появился на сайте Кремля.

Одним из заявлений стало то, уже достигнут прогресс по гуманитарным пунктам инициативы в вопросах прав детей в зоне боевых действий и обмене пленными между Россией и Украиной.

Также там призвали устранить все препятствия для экспорта российских удобрений и зерна, которые в дальнейшем позволят полноценно возобновить зерновую сделку.

Помимо этого в заявлении призвали ООН принять меры, которые позволят освободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах ЕС. Россия планирует их безвозмездно отправить их в страны Африки.

Ранее Владимир Путин заявил, что обсуждение ситуации на Украине с лидерами африканских стран прошло продуктивно. Глава государства подчеркнул, что это пошло на пользу отношениям России со странами Африки.