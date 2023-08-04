Лавров заявил, что в мирных инициативах игнорируется тема угрозы неонацизма Киева

Лавров: тема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется в мирных инициативах Фото: REUTERS

Во множащихся мирных инициативах по решению украинского конфликта умалчивается неонацисткая угроза со стороны Киева. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

"Никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: "Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли" и "уничтожим там всё русское". Необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна", - сказал Лавров, добавив, что в инициативах по Украине данная тема игнорируется.

Также Лавров отметил, что страны Африки на саммите в Санкт-Петербурге продемонстрировали заинтересованность в понимании природы украинского кризиса и перспектив выхода из него.

Ранее KP.RU показал, как выглядит совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров стран Африки по украинскому кризису. Стороны достигли понимания в необходимости устранить все препятствия для экспорта российских удобрений и зерна, которые в будущем позволят полноценно возобновить зерновую сделку.

Кроме того, стороны условились и дальше обсуждать Африканскую мирную инициативу по Украине, "чтобы открыть путь к миру".