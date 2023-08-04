ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области Фото: Shutterstock

Управление Федеральной службы безопасности по Херсонской области пресекло деятельность пособников ВСУ, которые передавали сведения о российской военной инфраструктуре. Об этом рассказали в пресс-службе ведомстве.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений, — рассказали в пресс-службе.

Они собирали информацию о местах дислокации российских подразделений в Херсонской области, а также об их перемещениях. В ходе расследования удалось получить информацию, которая полностью доказывает вину задержанных в шпионаже.

Ранее стало известно, что ФСБ России задержала трех жителей Воронежской области, которые подозреваются в госизмене. Они передавали украинской националистической организации сведения о транспортной инфраструктуре и военных объектах в регионе.