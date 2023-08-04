Власти Сочи усилят меры безопасности в акватории после атаки на Новороссийск Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил о подготовке к усилению мер безопасности в акватории Чёрного моря, расположенной на территории города и вокруг него. К такому решению местные власти пришли после атаки Украины на Новороссийск, написал чиновник в своих социальных сетях.

«<…> обсудили комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи. Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», - написал Копайгородский.

Глава города подчеркнул, что особое внимание будет уделено сочинским причалам, к которым пришвартовано не менее 2,5 тыс. маломерных судов, а в самом Сочи пребывает около 200 тыс. туристов. Для повышения уровня безопасности в городе установят дополнительные камеры системы «Купол».

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 4 августа ВСУ попытались атаковать Новороссийск двумя водными беспилотниками, начинёнными взрывчаткой.