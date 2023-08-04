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НовостиОбщество4 августа 2023 8:48

Росфинмониторинг внес владельца заводов «Хортиця» Беспалова* в список террористов

Он указан как учредитель компаний, связанных с пособниками ВСУ
Роман ПОЛОСИКОВ
Росфинмониторинг внес владельца заводов «Хортиця» Беспалова* в список террористов

Росфинмониторинг внес владельца заводов «Хортиця» Беспалова* в список террористов

Фото: REUTERS

Владелец заводов «Русский север» и «Родник и К», которые занимались производством водки «Хортиця» Александр Беспалов*, внесен в список причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом стало известно из списка на сайте Росфинмониторинга.

По информации некоторых СМИ, заводы, которыми он владел, связаны с холдингом Global Spirits, владельцем которого является украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании Вооруженных сил Украины с целью осуществления терактов на территории РФ.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов актера Артура Смолянинова* и бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Позже стало известно, что в список террористических организаций внесли движение «Маньяки. Культ убийств»**, деятельность которого была запрещена в России.

*Признаны террористами и экстремистами в РФ

**Террористическая организация, запрещенная в РФ