Росфинмониторинг внес владельца заводов «Хортиця» Беспалова* в список террористов Фото: REUTERS

Владелец заводов «Русский север» и «Родник и К», которые занимались производством водки «Хортиця» Александр Беспалов*, внесен в список причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом стало известно из списка на сайте Росфинмониторинга.

По информации некоторых СМИ, заводы, которыми он владел, связаны с холдингом Global Spirits, владельцем которого является украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании Вооруженных сил Украины с целью осуществления терактов на территории РФ.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов актера Артура Смолянинова* и бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Позже стало известно, что в список террористических организаций внесли движение «Маньяки. Культ убийств»**, деятельность которого была запрещена в России.

*Признаны террористами и экстремистами в РФ

**Террористическая организация, запрещенная в РФ