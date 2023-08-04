FT: Украина пытается переманить на свою сторону страны с давними связями с Россией

Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис украинского президента Владимира Зеленского пытается переманить на свою сторону страны, у которых давние связи с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

В число стран, с которыми Киев пытается наладить контакт, входят представители БРИКС в лице Бразилии, Индии и ЮАР, а также Индонезия, ОАЭ, Мексика и Кения.

По информации издания, в июле представители офиса Зеленского и украинского МИД провели в Польше встречи с экспертами, на которых обсудили идеи улучшения взаимодействия со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее сайт KP.RU рассказал об итогах поездки Зеленского в Бразилию, в рамках которой украинский президент выдвинул Луле да Силве ряд требований, а также вновь пожаловался на нехватку помощи со стороны западных союзников.