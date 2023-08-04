Politico: ответ Моравецкого на вызов посла Польши стал пощёчиной для Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша в очередной раз решила продлить запрет на ввоз украинского зерна. Вкупе с реакцией премьер-министра Матеуша Моравецкого на то, что МИД Украины вызвал польского посла с нотой протеста, это стало настоящей пощёчиной для Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Politico.

«В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев», - говорится в публикации.

Более того, Польша начинает запрещать не только ввоз зерна с Украины, но и ягод, а также фруктов. Делается это, как считают журналисты, в связи с приближающимися польскими выборами, основным электоратом на которых является огромное сообщество фермеров, жалующихся на подрыв цен из-за дешёвого украинского продовольствия.

Вдобавок к этому, Моравецкий назвал недопустимым поведение Киева в ситуации, когда украинский МИД вызвал посла Польши из-за слов министра канцелярии Марчина Пшидача, упрекнувшего Украину в неблагодарности за поддержку Варшавы.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Украины вызвал польского посла для разъяснительной беседы после упрёков Пшидача.