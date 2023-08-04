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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:14

ФСБ задержала гражданина Украины, планировавшего теракт в Запорожской области

Он хотел применить самодельную взрывчатку против сотрудника администрации региона
Роман ПОЛОСИКОВ
ФСБ задержала гражданина Украины, планировавшего теракт в Запорожской области

ФСБ задержала гражданина Украины, планировавшего теракт в Запорожской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины, который планировал теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области. Об этом рассказали в областном управлении ФСБ.

В ведомстве рассказали, что задержанный планировал теракт с применением самодельного взрывного устройства.

Ранее стало известно, что Управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность пособников Вооруженных сил Украины в региона. Двое задержанных передавали сведения о местоположении российских подразделений и их перемещению.

В ходе расследования удалось собрать информацию, которая полностью доказывает вину задержанных в осуществлении шпионажа. За это преступление нарушителям может грозить до 20 лет тюрьмы.

Также в Армавире сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал взорвать здание правоохранительных органов в городе. Он начал изготовление самодельной взрывчатки.