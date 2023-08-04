Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара ненадолго выпрыгнул вверх, после кратковременного ослабления рубля, и достиг отметки в 95 рублей за единицу впервые с 28 марта 2022 года, после чего курс национальной валюты начал обратную корректировку. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Так, на момент 11:59 по московскому времени, расчётом на 5 августа 2023 года, стоимость одного доллара должна составить 94,89 рубля, евро - 103,78 рубля, а юаня - 13,18 рубля.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 августа 2023 года доллар продолжал рост, продемонстрировав стоимость в 93 рубля за единицу.