Омбудсмен Казахстана предложил ввести уголовное наказание за похищение невест

В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за похищение невест. Об этом говорится на сайте офиса уполномоченного по правам человека в Казахстане.

В сообщении сказано, что уполномоченным уже направлено предложение о введении в УК отдельной статьи, которая бы создала предупреждающий эффект и снизила уровень преступности в отношении женщин.

Также предложено исключить из действующего законодательство правку к статье 125 УК о похищении человека, согласно которой предусматривается освобождение от уголовной ответственности при "добровольном освобождении жертвы".

Сообщается, что генеральная прокуратура Казахстана уже поддержала предложение омбудсмена.

В послании офиса омбудсмена также говорится, что принудительный брак лишает девушек возможности получить образование и профессию, а также подвергает их сексуальному и психологическому насилию со стороны своих партнеров.

Отмечается, что практика похищения невест до сих распространена в южных регионах Казахстана.