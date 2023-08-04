Омбудсмен Казахстана предложил ввести уголовное наказание за похищение невест

В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест
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В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за похищение невест. Об этом говорится на сайте офиса уполномоченного по правам человека в Казахстане.
В сообщении сказано, что уполномоченным уже направлено предложение о введении в УК отдельной статьи, которая бы создала предупреждающий эффект и снизила уровень преступности в отношении женщин.
Также предложено исключить из действующего законодательство правку к статье 125 УК о похищении человека, согласно которой предусматривается освобождение от уголовной ответственности при "добровольном освобождении жертвы".
Сообщается, что генеральная прокуратура Казахстана уже поддержала предложение омбудсмена.
В послании офиса омбудсмена также говорится, что принудительный брак лишает девушек возможности получить образование и профессию, а также подвергает их сексуальному и психологическому насилию со стороны своих партнеров.
Отмечается, что практика похищения невест до сих распространена в южных регионах Казахстана.