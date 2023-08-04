«Угроза существования НАТО»: в США беспокоятся о грядущих президентских выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, Соединенные Штаты выйдут из НАТО. Такое заявление сделал экс-советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в интервью телеканалу NewsNation.

— Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем альянс, — сказал Болтон.

Также по его словам, Трамп при принятии решений в сфере национальной безопасности всегда основывался только на своей выгоде, а многие из достижений, приписываемых экс-президенту, противоречили его изначальным заявлениям.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Белый дом тратит миллиарды долларов американских налогоплательщиков на поддержку, а взамен семья Байденов получает в свой карман сотни миллионов долларов. Помимо этого бывший президент добавил, что в США не осталось боеприпасов.