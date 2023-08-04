Лавров призвал Запад спросить Зеленского, как он видит положение русских на Украине, фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента журнала «Международная жизнь», заявил о том, что странам Запада стоило бы поинтересоваться у президента Украины Владимира Зеленского, какую судьбу предполагает его формула мира для миллионов россиян.

«Почему бы западным импрессарио не попросить его (Зеленского) публично предъявить мировой общественности ещё одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?», - задаёт риторический вопрос Лавров.

По словам главы российского МИДа, это помогло бы многим неравнодушным странам лучше понять истинную природу киевского режима, особенно с учётом искренней заинтересованности этих государств, например африканских, в разрешении конфликта и понимании его сути.

Ранее KP.RU сообщил, что действия Польши дали настоящую пощёчину Зеленскому, из-за чего отношения между Киевом и Варшавой стали трещать по швам.