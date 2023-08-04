ФСБ задержала пособника украинских террористов в Казани Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией Татарстана задержали 29-летнего мужчину, который был сторонником украинских националистов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ФСБ.

— На жителя Казани завели уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный уже признал свою вину и рассказал, что по заданию должен был совершить подрывы на железной дороге, а также на сотовых вышках. Общался он с представителями Вооруженных сил Украины.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были найдены и изъяты приспособления, с помощью которых и планировались диверсии. Расследование по этому делу продолжается.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала гражданина Украины, который готовил теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства.