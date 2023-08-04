Глава самарского Минздрава Армен Бенян опроверг свое задержание

Армена Беняна вызывали в полицию на опрос, после чего отпустили. Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 4 августа 2023 года, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян прокомментировал информацию о проводимых в ведомстве следственных действиях. Глава ведомства отметил, что правоохранители вызывали его для опроса, после чего он вернулся к исполнению должностных обязанностей. Сейчас он находится на рабочем месте.

- 3 августа я был вызван в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, поступившего в адрес правоохранительных органов. После этого вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Нахожусь на рабочем месте, - рассказал Армен Бенян.

По словам главы Минздрава Самарской области, сейчас ведомство работает в штатном режиме. Там проводятся мероприятия по усилению контроля за реализацией ряда направлений нацпроекта «Здравоохранение», программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ», также за исполнением других полномочий министерства.

Таким образом, информация о задержании Армена Беняна, которую распространил ряд СМИ 3 августа, оказалась ложной.

- Обращаем внимание на необходимость тщательной проверки информации и работы с официальными источниками. Мы открыты к взаимодействию со СМИ и готовы предоставить проверенные сведения, - отметили в пресс-службе правительства Самарской области.