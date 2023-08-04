ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов по Белгородской области, обстреляв шесть приграничных районов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, в Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА были сброшены два взрывных устройства,пао селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка – по пять. Еще одно взрывное устройство было сброшено с дрона на село Нехотеевка.

В Борисовском районе украинские войска выпустили из миномета 12 снарядов по окраине хутора Лозовая Рудка, по селу Кукуевка – пять артиллерийских снарядов, по Колотиловке – три, по Вязовому – шесть. Кроме того, 20 прилетов были зафиксированы в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Всего за сутки ВСУ выпустили по селам Белгородской области 102 боеприпаса.