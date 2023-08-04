Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ 4 августа 2023 года

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет регулярное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, 4 августа 2023 года. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Тема совещания неизвестна. Ожидается, что заседание начнется в ближайшие два часа.

Песков также добавил, что Путин проведет в Кремле ряд встреч "обычного служебного характера".

Напомним, предыдущее совещание Путина с членами Совбеза состоялось 21 июля. Основной темой заседания было развитие отношений со странами Африки накануне июльского саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Кроме того, члены Совбеза обсудили с Путиным притязания Польши на Украину.