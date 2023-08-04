Песков: заявка Венесуэлы на членство в БРИКС нуждается в концептуальном обсуждении Фото: REUTERS

Официальная заявка Венесуэлы на членство в БРИКС изначально нуждается в концептуальном обсуждении со всеми партнерами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, будут ли рассматривать эту тему на саммите в ЮАР.

— Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита, — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС способствует укреплению организации. Эта тема будет одной из главных тем на грядущем саммите.