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НовостиПолитика4 августа 2023 10:26

Песков: заявка Венесуэлы на членство в БРИКС нуждается в концептуальном обсуждении

Эта тема будет на повестке дня саммита БРИКС
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: заявка Венесуэлы на членство в БРИКС нуждается в концептуальном обсуждении

Песков: заявка Венесуэлы на членство в БРИКС нуждается в концептуальном обсуждении

Фото: REUTERS

Официальная заявка Венесуэлы на членство в БРИКС изначально нуждается в концептуальном обсуждении со всеми партнерами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, будут ли рассматривать эту тему на саммите в ЮАР.

— Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы. Это очень важная тема — расширенческая проблематика. Как мы уже с вами говорили, она будет на повестке дня саммита, — подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС способствует укреплению организации. Эта тема будет одной из главных тем на грядущем саммите.