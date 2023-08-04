Глава Минздрава России Мурашко: поставка вакцины от гриппа начнется в августе Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Российская система здравоохранения уже начала подготовку к сезону заболеваемости гриппом. Поставки вакцин в регионы начнутся уже в августе. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко во время посещения больниц Омска.

— Подготовка к сезону заболеваемости гриппом идет, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества и начинают поставляться в августе. Все разнарядки на поставку уже даны, и первые — это северные регионы, — рассказал Мурашко.

Ранее эксперты из Роспотребнадзора рассказали, что гриппом можно заразиться даже дважды за один сезон, поэтому даже после заболевания, стоит проходить процедуру вакцинации, если ранее человек не делал прививку.

Повторное заболевание может происходить из-за того, что в воздухе могут одновременно находиться несколько штаммов вируса, а антитела от перенесенной болезни не всегда могут защитить от другого штамма.