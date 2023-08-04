Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье4 августа 2023 10:34

Глава Минздрава России Мурашко: поставка вакцины от гриппа начнется в августе

Первые поставки будут осуществляться в северные регионы страны
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава Минздрава России Мурашко: поставка вакцины от гриппа начнется в августе Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Глава Минздрава России Мурашко: поставка вакцины от гриппа начнется в августе Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Российская система здравоохранения уже начала подготовку к сезону заболеваемости гриппом. Поставки вакцин в регионы начнутся уже в августе. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко во время посещения больниц Омска.

— Подготовка к сезону заболеваемости гриппом идет, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества и начинают поставляться в августе. Все разнарядки на поставку уже даны, и первые — это северные регионы, — рассказал Мурашко.

Ранее эксперты из Роспотребнадзора рассказали, что гриппом можно заразиться даже дважды за один сезон, поэтому даже после заболевания, стоит проходить процедуру вакцинации, если ранее человек не делал прививку.

Повторное заболевание может происходить из-за того, что в воздухе могут одновременно находиться несколько штаммов вируса, а антитела от перенесенной болезни не всегда могут защитить от другого штамма.