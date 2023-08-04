Кремль не ждет изменений в отношениях с Британией после прибытия в РФ нового посла

Песков заявил, что Кремль не ждет изменения отношений Москвы и Лондона после прибытия в РФ нового посла Фото: REUTERS

В Кремле не ждут, что в отношениях Москвы и Лондона что-либо изменится после прибытия нового британского посла в Россию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, есть ли у России надежды на то, что с прибытием в страну нового британского посла два государства придут к конструктиву в отношениях, Песков ответил следующее: "Нет, никаких нет".

Ранее KP.RU писал о том, что 2 августа МИД Великобритании назначил нового посла в РФ, им стал владеющий русским языком Найджел Кейси. Он вступит в должность в ноябре 2023 года. Британец поработал послом в Ираке, в Боснии и Герцеговине, представлял Соединенное Королевство в ЮАР и Индии.

Напомним, до Кейси британским послом в России была Дебора Броннерт, она занимала свой пост с ноября 2020 года.