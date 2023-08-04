Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Волгоградской области при столкновении автомобилей Renault Logan и Toyota Auris погибли четыре человека, сообщили в управлении МВД по региону.

Как передает «КП – Волгоград», авария произошла в ночь на 4 августа на федеральной автодороге «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения для обгона едущих впереди машин, однако не успел вернуться на свою полосу и врезался в Renault.

В результате ДТП 70-летний водитель и 44-летний пассажир Toyota, а также 30-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сидении Renault, скончались на месте. Второй водитель умер в больнице, уточнили в управлении МВД.

Напомним, в начале июля рейсовый автобус с 47 пассажирами попал в аварию с автомобилем Nissan Pathfinder в Иркутской области. В результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.