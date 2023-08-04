ГУР Украины назвало сложной ситуацию для военных на линии соприкосновения
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Замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения крайне тяжёлая для ВСУ. И не преминул попросить новые поставки оружия, в частности, дальнобойные орудия, снаряды и средства противовоздушной обороны.
«Ситуация на поле боя сложная», - заявил Скибицкий в интервью для северо-македонского СМИ.
По словам должностного лица ГУР Украины, киевские войска находятся в очень тяжёлой ситуации, и без поставок необходимого вооружения она только усугубится.
Напомним, что Киев с 4 июня 2023 года безуспешно бросает своих людей на укреплённые позиции российской армии, а также на минные поля, теряя в день огромное количество военных, а также множество единиц боевой техники, переданной Западом. До сих пор ни одного полноценного прорыва линии соприкосновения Украина не добилась.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине хоронят приблизительно 400 военнослужащих ежедневно.