ГУР Украины назвало сложной ситуацию для военных на линии соприкосновения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения крайне тяжёлая для ВСУ. И не преминул попросить новые поставки оружия, в частности, дальнобойные орудия, снаряды и средства противовоздушной обороны.

«Ситуация на поле боя сложная», - заявил Скибицкий в интервью для северо-македонского СМИ.

По словам должностного лица ГУР Украины, киевские войска находятся в очень тяжёлой ситуации, и без поставок необходимого вооружения она только усугубится.

Напомним, что Киев с 4 июня 2023 года безуспешно бросает своих людей на укреплённые позиции российской армии, а также на минные поля, теряя в день огромное количество военных, а также множество единиц боевой техники, переданной Западом. До сих пор ни одного полноценного прорыва линии соприкосновения Украина не добилась.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине хоронят приблизительно 400 военнослужащих ежедневно.