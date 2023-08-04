Разведчик США Риттер заявил, что помощь Киеву оседает в карманах украинских чиновников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов боятся признать, что большая часть выделяемой Украине финансовой помощи оседает в карманах местных чиновников, считает бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Правительство не может сказать об этом американцам, потому что не хочет признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на Земле», – заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как уточнил экс-разведчик, речь идет о 60-70% всей направляемой Киеву помощи. В тоже время, высказал мнение Риттер, американские власти понимают, что такая ситуация говорит о полном провале поддержки режима Владимира Зеленского.

Напомним, издание The New York Times ранее заявило, что Украина может лишиться поддержки своих союзников из-за преобладания нацистской символики в рядах ВСУ. При этом официальные лица в правительстве страны заявляют, что данная символика демонстрирует суверенитет и гордость Украины, а не ее идеологию.