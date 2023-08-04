Путин провел оперативное совещание Совбеза в режиме видеоконференции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 4 августа 2023 года, совещание с членами Совета безопасности РФ, посвящённое вопросам укрепления внутренней стабильности в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами обсудим некоторые вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня», - начал Путин совещание в формате видеоконференции.

Свои доклады главе государства представили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее KP.RU сообщил, что на 4 августа у Путина запланировано совещание Совбеза, а также несколько обычных служебных встреч. Предыдущее заседание, прошедшее 21 июля 2023 года, было посвящено вопросам развития отношений России и Африки.