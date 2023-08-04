РСТ: первая группа туристов из Китая прибудет в РФ по безвизу на следующей неделе

Первая китайская тургруппа по безвизу прибудет в Россию на следующей неделе Фото: REUTERS

Первая группа туристов из Китая прибудет в Россию по безвизовому режиму уже на следующей неделе. Об этом заявил представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Китае Александр Фолько.

В первую китайскую тургруппу вошли 23 человека. Они прибудут на следующей неделе в Санкт-Петербург.

"На них тестируется функционирование механизма группового безвиза. Как ожидается, после этой группы будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами", - цитирует Фолько пресс-служба РСТ.

Напомним, 26 июля Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников анонсировал запуск безвизового режима между Россией и Китаем начиная с 1 августа 2023 года. По словам Решетникова, безвизовый режим будет запущен и с Ираном.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал максимально облегчить все бюрократические формальности для иностранных туристов, желающих посетить Россию.