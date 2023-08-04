WSJ: военные Нигерии приведены в боевую готовность для возможной отправки в Нигер Фото: REUTERS

В Нигерии военных привели в состояние боевой готовности из-за ситуации с мятежниками в Нигере, которые захватили власть в ходе государственного переворота. Их могут отправить для урегулирования ситуации. Об этом рассказали в газете The Wall Street Journal со ссылкой на нигерийского офицера.

— Мобилизация еще не началась, но было приказано находиться в состоянии полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что делегация ЭКОВАС покинула Нигер спустя несколько часов после пребывания в стране. Им так и не удалось встретиться с главой мятежников Абдурахманом Тчиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки отказалось использовать силу против Нигера и решило усилить санкционное давление на мятежников.