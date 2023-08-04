Опрос CNN и SSRS: 55% американцев выступили против дополнительно помощи Киеву Фото: REUTERS

55 процентов американцев выступают за то, чтобы Конгресс Соединенных Штатов перестал выделять Украине дополнительную помощь, а также считают, что Вашингтон уже сделал достаточно. Об этом свидетельствует опрос телеканала CNN совместно с компанией SSRS.

Также опрос показал и серьезное расхождение во взглядах на этот вопрос у сторонников разных политических партий. 78 процентов сторонников республиканцев высказались за отказ от дополнительной помощи Украине.

При этом 63 процента респондентов подчеркнули, что в качестве поддержки Украины США должны помогать в сборе разведданных, а 53 процента посчитали, что поддержка должна заключаться в подготовке военных ВСУ.

Всего в опросе, проводившемся на протяжении всего июля, поучаствовали 1279 взрослых граждан Соединенных Штатов, а статистическая погрешность результатов составляет не более 3,7 процентных пункта.

Ранее стало известно, что большинство американцев недовольны действиями президента Джо Байдена по урегулированию конфликта на Украине. При этом каждый десятый гражданин США безразлично относится к украинскому кризису.