Артист Иван Краско выписан из больницы Фото: Артем КИЛЬКИН

Народный артист России Ивана Краско выписан из больницы после того, как был госпитализирован в связи с последствиями инсульта, сообщил сын актер Федор Краско.

«Выписали, едет домой», – сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, 92-летний актер Иван Краско провел в реанимации пять дней. Все это время он находился в центре имени Алмазова, куда его срочно госпитализировали утром 13 июля прямо с дачи. Состояние пожилого артиста после этого начало приходить в норму, и 18 июля стало известно о его переводе из реанимации в неврологическое отделение.

Актер почувствовал себя плохо на даче: у него отнялись рука и нога. Он сразу позвал младшего сына Федора, тот вызвал скорую помощь. Через несколько часов Краско прооперировали. Причиной госпитализации стал тромб, который экстренно извлекли.