Эрдоган заявил о надежде на приезд Путина в Турцию в августе 2023 года Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин посетит Анкару в августе 2023 года, и стороны смогут побеседовать о текущей геополитической и экономической ситуациях. Об этом Эрдоган сообщил во время беседы с журналистами.

«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер и прежде говорил, что в ближайшее время намерен встретиться с Путиным лично. Президент России также подтвердил такие планы, однако и место встречи, и сроки, всё обсуждается по дипломатическим каналам, и пока что никакой конкретики нет.

Ранее KP.RU сообщил, что Эрдоган заявил о единой стороне, на которой находятся Россия и Турция в вопросе зерновой сделки.