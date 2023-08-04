Депутаты Госдумы согласились пересесть на автомобили отечественной сборки

Володин заявил, что в Госдуме поддержали решение Путина пересадить депутатов на авто РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководители фракций Государственной Думы РФ поддержали решение президента России Владимира Путина пересадить чиновников с иномарок на автомобили отечественного производства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт ГД.

Депутаты сочли правильным предложение Путина, потому что отечественному автопрому необходима "поддержка государства".

"Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его", - сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, депутаты и чиновники пересядут с иномарок на российские авто уже в сентябре 2023 года.

Володин также сообщил, что сам пользуется "Аурусом", а в нерабочее время передвигается на машине "Москвич-3".

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал исключить госзакупки иномарок для чиновников.