Четыре человека госпитализированы из-за взрыва газа в жилом доме под Красноярском

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В пятиэтажном доме в городе Канск Красноярского края произошел взрыв газа, были госпитализированы четыре человека, сообщили в Главном управлении по региону.

«В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в больницу были доставлены четыре человека», – рассказали ТАСС в ведомстве.

По информации агентства, после взрыва бытового газа произошло возгорание на третьем этаже многоэтажного дома.

Напомним, 25 июля в Нижнекамске в жилом доме произошел взрыв газа, пострадали два человека. Взрыв случился в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, из здания самостоятельно смоли выйти 15 жителей. Еще девятерых, в том числе ребенка, вывели сотрудники МЧС. После взрыва в доме начался пожар.

В середине июня один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Красновишерск Пермского края.