СК возбудил дело из-за взрыва бытового газа в жилом доме в красноярском Канске

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В Красноярском крае из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в городе Канск возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление СК по Красноярскому краюи Хакасии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как установили следователи, взрыв газа в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили произошел при выполнении работ по замене трубопровода. В результате несколько человек были госпитализированы. В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажном доме в городе Канск произошел в пятницу, 4 августа. Изначально сообщалось о четырех госпитализированных, позже их число выросло до семи. Пока известно об 11 пострадавших. В экстренных службах сообщили, что возгорание после взрыва газа ликвидировано.

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