Путин подписал закон, обязующий ряд граждан уведомлять ФСБ и СВР о выезде из страны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал 4 августа 2023 года закон, согласно которому все граждане, имеющие допуск к секретным данным, будут обязаны уведомлять российские спецслужбы о своём выезде за пределы государственной границы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый документ вводит в юридическое поле понятие «режим секретности», а также уточняет определение «допуск к государственной тайне». Закон определяет порядок допуска граждан к такой информации, условия его прекращения, обязательства всех, кто владеет секретными данными, и условиях ограничения прав таких граждан.

Помимо обязательных уведомлений в адрес ФСБ и СВР РФ в случае, если гражданин с допуском к гостайне выезжает за границу, документ вводит новые основания для отказа в допуске к секретной информации. Таковыми является, например, наличие активов за рубежом.

Депутаты и сенаторы, имеющие допуск к таким данным, будут выезжать за границу только с разрешения спикеров Совета Федерации и Госдумы.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин подписал закон, значительно упрощающий процедуры закупки для нужд специальной военной операции.