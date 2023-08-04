Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Красноярске выросло до 11

В жилом доме в Красноярске взорвался газ Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Число пострадавших при хлопке бытового газа в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили в городе Канск Красноярского края выросло до 11. Об этом сообщает Минздрав региона.

Изначально за медицинской помощью обратились четыре человека, теперь же число госпитализированных выросло до семи. Среди них нет несовершеннолетних.

В экстренных службах сообщили, что возгорание после взрыва газа ликвидировано. По предварительным данным СК РФ, взрыв произошел при выполнении работ при замене трубопровода.

На месте продолжают работу следователи и криминалисты, пишет "КП-Красноярск". Сообщается, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее KP.RU сообщил, что хлопок газа произошел 31 июля в Волгодонске в Ростовской области, в результате чего были разрушены пять гаражей, а бетонные стены соседнего сооружения сложились словно карточный домик.