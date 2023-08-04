Путин подписал закон о запрете смены управляющей компании в доме чаще раза в год Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий смену управляющей компании (УК) в многоквартирном доме (МКД) не чаще раза в год. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собственников в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления домом не ранее чем через год с даты заключения такого договора», – говорится в законе.

Вместе с тем документ не распространяется на случаи, в которых УК не выполнила условия договора или способ управления МКД изменился. Как говорится в пояснительной записке, до принятия закона конкурирующие УК после завершения голосования собственников могли организовывать новое собрание с более поздней датой, и это приводило к недобросовестной конкуренции и «задвоению» платежных документов. Кроме того, были нередки фальсификации протоколов общих собраний, отмечали авторы инициативы.