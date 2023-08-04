Видео с места взрыва газа в жилом доме под Красноярском появилось в Сети. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места взрыва бытового газа в жилом доме в городе Канск Красноярского края. На кадрах видно, что в пятиэтажке были выбиты несколько окон.

Хлопок газа случился в пятиэтажном доме в городе Канск Красноярского края в пятницу, 4 июля. Сначала сообщалось о четверых пострадавших в результате случившегося.

Позже стало известно, что после взрыва газа на улице Каландарашвили были госпитализированы 11 человек.

В экстренных службах сообщили, что возгорание после взрыва газа ликвидировано. По предварительным данным СК РФ, взрыв произошел при выполнении работ при замене трубопровода. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.